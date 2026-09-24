La ausencia de servicios básicos limita la reducción del déficit habitacional

El limitado acceso de algunos sectores del país a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento representa un obstáculo para reducir el déficit habitacional que, de acuerdo con el noveno informe de calidad de vida de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), se ubica en 322,755 unidades de vivienda.

Dicha carencia se concentra principalmente en las comarcas indígenas, en donde casi el 100% de los hogares enfrentan estos problemas, y las provincias de Darién (62.3%), Herrera (60.9%), Los Santos (52.9%) y Bocas del Toro (46.4%), territorios que también registran un alto índice de pobreza y menores ingresos.

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La dinamización de la construcción, afirmó Rosa María Espino, presidenta de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva), depende en gran medida de la disponibilidad de estos servicios, por lo que considera necesario mejorar la cobertura en todo el territorio nacional.

Mencionó que la crisis de agua que aqueja a la región desde el 2025, producto de la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, ha desacelerado la venta de viviendas; no obstante, confía en que los trabajos de ampliación en la Planta Potabilizadora Roberto Reina contribuirán a su reactivación, aunque reconoce que es un proyecto que tardará aproximadamente un año.

Espino apela, mientras tanto, a que el mercado se estabilice con la puesta en marcha de la ley de interés preferencial y el subsidio destinado al abono inicial de viviendas de hasta 80,000 dólares para continuar con los trámites que, debido al vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda (FSV) y la reactivación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), fueron suspendidos.

La creación del programa Abono Pa' Ti, coincide la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), impulsará la recuperación del sector, facilitará el acceso de las familias de menos ingresos a una vivienda digna, reducirá las brechas económicas en el país y contribuirá con la generación de nuevas plazas de empleo directas e indirectas.

El incentivo, creado a través del Decreto Ejecutivo No. 35 del 17 de septiembre de 2026, estará sujeto a la disponibilidad de recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se encargará también de evaluar sus resultados cada dos años para determinar su viabilidad a fin de mantenerlo, realizar ajustes o interrumpirlo antes del 31 de diciembre de 2030 o de que el déficit habitacional nacional alcance el 5.0%, como se tiene previsto.'



Los promotores de vivienda están a la espera de que el programa Abono Pa' Ti sea reglamentado para conocer las condiciones bajo las cuales se otorgará el beneficio.



La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2030 o hasta que el déficit habitacional alcance el 5.0%.



El incentivo, creado a través del Decreto Ejecutivo No. 35 del 17 de septiembre de 2026, estará sujeto a la disponibilidad de recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas.



Quienes utilicen información falsa para solicitar el subsidio deberán restituir los recursos desembolsados.

Cabe destacar que quienes utilicen información falsa para solicitar el subsidio deberán restituir los recursos desembolsados, pues los acreedores hipotecarios no serán responsables por hechos, declaraciones u omisiones atribuibles a los solicitantes.

"Cuando, después de aprobado el Abono Pa Ti y antes de su desembolso, se determine el incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones para su otorgamiento, la aprobación quedará sin efecto y el cupo será liberado", esboza el escrito.

Los promotores están a la espera de que el programa sea reglamentado para conocer las condiciones bajo las cuales se otorgará; señalan que se debe establecer claramente en qué fase los ciudadanos, que ya están en trámite, podrán optar por este apoyo para evitar alteraciones en el mercado inmobiliario; sin embargo, admiten que la medida es positiva, especialmente para las familias de escasos ingresos.