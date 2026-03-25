Los transportistas llegan a acuerdo; la tarifa al usuario se mantendrá

Los transportistas acordaron no aumentar las tarifas a los usuarios y consumidores finales mientras el Gobierno encuentra una solución viable a la alza del combustible producto de la crisis en Medio Oriente.

Durante el encuentro, encabezado por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, también se estableció que los conductores presentarán un informe de su consumo de combustible y rutas al Ministerio de Economía y Finanzas, que elaborará una propuesta beneficiosa para ambas partes antes del 1 de abril.

"De manera responsable estamos buscando una solución con el sector para no afectar al resto de la población, para que el servicio de transporte se siga prestando y para que no se desmejore el servicio de entrega de producción a nivel nacional. No está en mesa ningún aumento de tarifa y no es conversación, sino cómo podemos ayudar para enfrentar la crisis sin afectar a los usuarios", señaló la titular del Ministerio de Gobierno.

Elpidio Batistas, representante de los transportistas, agradeció a las autoridades su disposición al diálogo.

"Lo que estamos haciendo es buscar la forma para evitar el alza, porque los usuarios están preocupados y no queremos que esto recaiga hacia el usuario", dijo.

Por su parte, Jorge Dimas Collado, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá (CANATRA), espera que pronto se pueda encontrar una solución viable hasta que se normalice el precio del petróleo.

La delegación gubernamental también estuvo integrada por la viceministra de Economía, Eida Sáiz; el director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega; el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolas Brea; y los asesores José Ricardo Fábrega y Ventura Vega.'

1

de abril, fecha en que el Gobierno presentará una alternativa viable a los conductores. 1.210

precio del litro de diésel en las provincias de Panamá y Colón, según la Secretaría de Energía.

El Gobierno, hasta la fecha, no contempla entre sus alternativas un subsidio al combustible; no obstante, se estudian otras acciones como el teletrabajo y horarios escalonados.