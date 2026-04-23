MEF: más de 100 mil personas se han registrado para obtener el Cepanim

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) ya han registrado a más de 100 mil personas, lo que representa cerca del 25% del total estimado de 400 mil beneficiarios, durante su participación en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa 2026.

Chapman explicó que el proceso del Cepanim arrancó con algunos inconvenientes técnicos, pero aseguró que esas fallas ya fueron superadas y que actualmente el sistema muestra un aumento acelerado en las inscripciones.

Señaló que el objetivo es garantizar que todos los beneficiarios puedan registrarse sin mayores complicaciones.

El ministro agregó que se han habilitado mecanismos de atención presencial para los adultos mayores, quienes en muchos casos prefieren realizar el trámite con apoyo directo en lugar de usar plataformas digitales. Esto, dijo, busca evitar exclusiones dentro del proceso.

El MEF anunció que la plataforma del Cepanim estará disponible las 24 horas del día, hasta que el último beneficiario o heredero se registre.

Se calcula que más de 425,000 personas tienen derecho al pago de su décimo tercer mes retenido.

Puede acceder a través de http://cepanim.mef.gob.pa