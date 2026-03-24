MICI lanza en Chiriquí el concurso “Sello Hecho en Panamá”

Con la participación de 13 empresas agroindustriales, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) lanzó en Chiriquí la primera edición provincial del concurso Sello Hecho en Panamá, una iniciativa que impulsa la visibilidad, el crecimiento y la competitividad de empresas vinculadas al programa Agroindustria Competitiva.

El certamen, realizado en el marco de la Feria Internacional de David, reunió a productores de diversos rubros como derivados de yuca, snacks, miel, chocolates y otros productos transformados, reflejando la diversidad y el potencial de la agroindustria chiricana. Durante dos días, el público participó en degustaciones y votó por sus productos favoritos.

Como resultado, Eco Industrias San Miguel, con su producto Happy Yuca, obtuvo el primer lugar y representará a la provincia. El segundo lugar fue para Industrias Alejandra, reconocida por sus Tostaditas, mientras que el tercer lugar correspondió al chocolate de leche y almendra de Inversiones Pérez-Pérez.

“Detrás de cada empresa hay esfuerzo, hay historia y hay gente que decidió hacer algo más. Estas empresas forman parte de una nueva etapa del desarrollo productivo del país, donde lo hecho en Panamá impulsa crecimiento y oportunidades”, expresó el ministro Julio Moltó.

El titular del MICI destacó que el concurso forma parte de la estrategia de expansión del Sello Hecho en Panamá, como herramienta para fortalecer la producción nacional y acompañar a quienes transforman y agregan valor en el país.

Como parte de esta estrategia, el concurso inicia en Chiriquí y se desarrollará progresivamente en todas las provincias del país, ampliando su alcance y participación a nivel nacional. Los ganadores de cada provincia avanzarán a una fase nacional, cuya final se celebrará en el mes de noviembre, consolidando un espacio de reconocimiento a lo mejor de la producción panameña.

La iniciativa avanza en línea con la meta de alcanzar 2,000 productos certificados para 2026, mediante programas de acompañamiento, capacitación y posicionamiento del sello.

