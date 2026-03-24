Panamá, en primera subasta de Notas del Tesoro 2026, adjudica $43.86 millones

Panamá adjudicó 43.86 millones en la primera subasta de 2026 de la Nota del Tesoro con cupón de 5.25% y vencimiento en marzo de 2033, un instrumento a 7 años con amortizaciones parciales que le otorgan una vida promedio de 6 años.

La operación estuvo compuesta por $8.5 millones en ofertas competitivas al precio de corte de 98.85%, equivalente a un rendimiento de 5.45%, y por $35.36 millones en ofertas no competitivas, con un rendimiento promedio ponderado de 5.43%.

Aunque la subasta recibió ofertas por $139.86 millones, la República optó por adjudicar selectivamente $43.86 millones. Esta decisión refleja una estrategia de financiamiento responsable y disciplinada, orientada a proteger el costo de la deuda pública y a priorizar condiciones convenientes para el Estado, incluso en un entorno internacional exigente.

La colocación se realizó en un contexto de tasas globales más altas que las observadas en la última subasta de Notas del Tesoro de septiembre de 2025. En ese período, el UST 5Y pasó de 3.65% a 4.02% y el UST 6Y de 3.76% a 4.11%.

A pesar de ese endurecimiento de las condiciones externas, el riesgo soberano de Panamá, medido a través del EMBIG, se redujo en 41 puntos básicos, al bajar de 186 pb a 145 pb, una señal clara de mejora en la percepción de riesgo del país.

En estas condiciones de mercado, Panamá logró un spread de +132 puntos básicos respecto al UST 6Y de referencia, de -6 puntos básicos frente al bono Global 2032, y de -398 puntos básicos respecto al EMBIG Soberano. Estos resultados evidencian una colocación competitiva y confirman que, aun en un escenario internacional de tasas elevadas, la República mantiene acceso al mercado en términos favorables.

El Ministerio de Economía y Finanzas valora la participación de los inversionistas y el respaldo continuo de los Creadores de Mercado del Programa de Notas del Tesoro.

"Esta operación reafirma el compromiso de Panamá con una gestión de deuda transparente, eficiente y responsable, enfocada en preservar la estabilidad fiscal, contener los costos de financiamiento y seguir fortaleciendo la confianza en la economía nacional", informó el MEF.