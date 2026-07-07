Panamá registra el segundo mayor valor de exportaciones para un período enero-mayo desde 2010

Panamá mantiene uno de sus mejores niveles exportadores de los últimos 16 años, tras apuntarse el segundo mayor valor de exportaciones registrado para un período enero-mayo desde 2010.

El más reciente informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (IINTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), revela que las exportaciones registradas alcanzaron B/. 435.4 millones durante los primeros cinco meses de 2026.

En ese mismo período, las exportaciones totales sumaron B/.581.9 millones, impulsadas por un crecimiento de 16.4% en las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales.

Aunque las exportaciones registradas reflejaron una disminución de B/. 3.3 millones (0.8%) frente al mismo período de 2025, cuando totalizaron B/. 438.7 millones, este resultado se acompaña de un crecimiento en otros componentes del comercio exterior, como las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales.

Estos resultados se enmarcan en la estrategia del Gobierno Nacional, para fortalecer la competitividad del país y generar mejores condiciones para la internacionalización de las empresas panameñas.

A través del Ministerio de Comercio e Industrias, se impulsan acciones de promoción comercial, inteligencia de mercados, facilitación del comercio, aprovechamiento de acuerdos comerciales y acompañamiento al sector exportador, con el objetivo de ampliar las oportunidades para los productos nacionales en los mercados internacionales.

La composición de la oferta exportable también muestra una evolución en los productos que Panamá coloca en el exterior. A nivel de subpartidas arancelarias (código internacional estandarizado del Sistema Armonizado a seis dígitos), los camarones congelados continúan liderando las exportaciones al mes de mayo, seguidos por los bananos, que ascienden del tercer al segundo lugar registrado el mes anterior.

Completan el Top 10 la teca, el aceite de palma, el azúcar, los medicamentos, los desperdicios metálicos, las sandías y el café sin tostar ni descafeinar. En conjunto, estas diez subpartidas representan el 55% de las exportaciones registradas del país.

Por capítulos del Sistema Armonizado, los principales grupos de productos exportados fueron: pescados y crustáceos (19.7%), frutas (13.2%), madera y manufacturas de madera (7.8%), grasas y aceites (7.6%), fundición, hierro y acero (6.7%), azúcares (5.0%), productos farmacéuticos (4.9%), perlas finas y piedras preciosas (4.1%), carnes y despojos comestibles (3.0%) y café (2.8%).

Esta estructura refleja una composición distinta a la observada hace un año, con las frutas consolidándose como el segundo capítulo de exportación, lo que evidencia una oferta nacional más diversificada y con participación de distintos sectores productivos.

En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos de América se mantiene como el principal comprador de productos panameños, con una participación de 18.7%, seguido por Taiwán (13.3%), Zona Libre de Colón (8.4%), India (7.9%), Países Bajos (5.9%) y Costa Rica (5.2%).

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El Top 10 de destinos lo completan México (3.4%), China Continental (2.8%), Tailandia (2.7%) y Colombia (2.1%), que desplaza al Reino Unido. En conjunto, estos diez mercados concentraron el 70.4% de las exportaciones registradas panameñas. Cabe destacar que Estados Unidos también ocupó el primer lugar como destino de las exportaciones nacionales durante el acumulado de los años 2023, 2024 y 2025.

Valor agregado

Las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales alcanzaron B/. 146.5 millones, frente a B/. 125.9 millones registrados en el mismo período de 2025, lo que representa un crecimiento de 16.4%.

Este comportamiento contribuyó a que las exportaciones totales pasaran de B/. 564.6 millones en los primeros cinco meses de 2025 a B/. 581.9 millones en igual período de 2026, un aumento de B/. 17.3 millones, equivalente a un crecimiento de 3.1%.

Estos resultados reflejan una evolución de la oferta exportable panameña, marcada por la diversificación de productos, la presencia en mercados estratégicos y un mayor aporte de las exportaciones con valor agregado.