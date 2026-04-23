Portacontenedores y gas licuado de petróleo impulsan la demanda en el Canal de Panamá

Los portacontenedores y el gas licuado de petróleo (GLP) están impulsando la demanda en el Canal de Panamá, que está abierto y opera plenamente favorecido por el óptimo nivel de los dos lagos artificiales que lo surten de agua dulce, afirmó su administración durante una conversación virtual organizada por Bank of America Merrill Lynch.



"En medio de todas las complicaciones geopolíticas que se dan en el mundo, los cambios y diversos factores asociados al comercio internacional, el Canal de Panamá permanece abierto y confiable", afirmó el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez, de acuerdo con un comunicado oficial.



En este momento, añadió el administrador de la vía de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico, los "niveles óptimos" de los Gatún (1913) y Alhajuela (1935) permiten que el Canal dé "cabida a un volumen de tráfico cada vez mayor".



El Canal de Panamá, el único de agua dulce en el mundo, registró un promedio diario de cruces 34 buques en enero y 37 en marzo, con recientes jornadas pico que "superaron los 40 tránsitos" en un día.



Esto en medio de un aumento de tránsitos, que llegaron a 6.288, y de tonelaje (254 millones) del 3,7 % y 5 %, respectivamente, durante el primer semestre del año fiscal 2026 en relación al mismo período anterior, así como una mayor demanda en el uso de su sistema de reservas, según los datos de la corporación.



"Hay un fuerte desempeño proveniente de los contenedores y del gas licuado de petróleo. Los productos energéticos están adquiriendo un papel importante en los volúmenes que estamos manejando aquí en el Canal de Panamá", afirmó Vásquez.



Las principales rutas que atiende el Canal son la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica. Pasa todo tipo de carga, desde portacontenedores, el segmento estrella del negocio, hasta buques refrigerados con frutas, pasando por graneleros, gaseros, petroleros y portavehículos.



Ayer, jueves había 111 buques en espera para cruzar el Canal, 89 con reserva y 22 sin ella. El martes pasado había 105 y 20, respectivamente, de acuerdo con los datos oficiales.



El alza en la demanda no está generando una fila de buques para entrar al paso navegable, pues la mayoría reserva su tránsito con antelación, afirmó por su parte el vicepresidente de Finanzas del paso navegable, Víctor Vial.



Asimismo, el Canal ofrece entre cuatro y cinco cupos diarios mediante el sistema de subasta a los barcos que llegan sin reserva, dijo Vial, un mecanismo que no afecta a los buques con cruce programado con antelación ni altera el orden de tránsito establecido.



El alza de la demanda incide en las subastas: antes del conflicto en Oriente Medio el precio promedio en ellas era de entre 135.000 y 140.000 dólares, pero después, entre marzo y este abril, aumentó hasta los 385.000 dólares, dijo Vial.



Un buque de GLP pagó cuatro millones de dólares en una subasta por su cupo y dos buques tanqueros Aframax tres millones cada uno, unos casos aislados que reflejan condiciones temporales por un aumento de demanda.



En el año fiscal 2025, los ingresos del Canal alcanzaron los 5.705 millones de dólares, con alza del 14,4 % respecto al anterior, y los tránsitos por la vía sumaron 13.404.



El Canal conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países. Su principal usuario es Estados Unidos, con alrededor del 70 % de la carga que lo cruza saliendo o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.