Próximo administrador de la ACP debe priorizar la construcción del embalse en río Indio

La escogencia del nuevo administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sigue siendo un misterio para la ciudadanía. En las últimas semanas, ha crecido el debate sobre si la persona que ocupará el cargo debe ser colaborador de la entidad o puede venir de afuera, una discusión que para el exadministrador de la vía interoceánica, Jorge Luis Quijano, pierde relevancia en estos momentos; lo importante es que el favorecido se concentre en mantener la neutralidad y competitividad de la ruta y dar inicio a la construcción del embalse en río Indio.

Recordó que fue el primer administrador en provenir de la institución y sospecha que la decisión guarda relación con el proceso de ampliación porque estuvo encargado del mismo; por tanto, pudo ser uno de los motivos principales de la junta directiva para elegirlo, pero sus sucesores no formaban parte del Canal; incluso algunos tienen profesiones ajenas a la ingeniería.

"Es una decisión de la junta directiva; sí, mucha gente puede concursar, pero ellos son quienes dicen cuáles son las mejores personas para este momento", explicó.

El elegido, a su juicio, tiene que enfocarse en atender bien a los clientes, mantener los ingresos del Canal y preservar su confiabilidad, aspectos que solo se consiguen a través del agua; por ello, es crucial que su principal propósito sea atender esta problemática no solo para la operatividad de la vía, sino también para el consumo de la población.

Sin embargo, si la decisión dependiera de su persona, se inclinaría por alguien de adentro que conozca a profundidad la vía y sus problemas, pero reconoció que personas de afuera como Gilberto Guardia, que estuvo al frente durante 6 años, y Alberto Alemán Zubieta, quien ocupó el cargo bajo las dos administraciones (estadounidense y panameña), hicieron un buen trabajo.

Reiteró que, una vez el nuevo administrador asuma el cargo, en aproximadamente cuatro meses, tiene que asegurarse de que el tema del embalse se resuelva porque no puede seguir postergándose; el inicio de la construcción estaba contemplado para el 2020, lleva seis años de atraso y, con la posible llegada del fenómeno del Niño, es más urgente.

El exadministrador Alemán Zubieta recientemente aclaró que no puede participar del proceso porque ya dirigió la entidad en dos ocasiones, como permite la normativa; además, es del pensar que el relevo es necesario para mantener el potencial institucional.'



La junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se encuentra analizando los perfiles de las personas interesadas en dirigir la entidad.



Llegó a la entidad en septiembre de 2019 y culmina su periodo en aproximadamente 4 meses.



El principal desafío del nuevo administrador, según Jorge Luis Quijano, es dar inicio a la construcción del embalse en río Indio.



La subadministradora de la ACP y actual encargada del proyecto de río Indio, Ilya Espino de Marotta, confirmó que se encuentra en la terna de candidatos.

Otro que también descartó tener aspiraciones fue el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, porque el reglamento de la junta directiva establece que sus miembros no pueden aspirar al puesto.

La subadministradora de la ACP y actual encargada del proyecto de río Indio, Ilya Espino de Marotta, confirmó que se encuentra en la terna de candidatos, sin detallar quiénes son sus contendientes.

El periodo de Ricaurte Vásquez, actual administrador de la ACP, culmina el próximo mes de septiembre.