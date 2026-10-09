Salida de la lista negra de la UE es una gran victoria para Panamá y abrirá la puerta a inversiones, destaca Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó la salida de Panamá de la lista negra de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal (Anexo I) de la Unión Europea, calificándola como una "gran victoria" para el país.



Tras la decisión adoptada por los ministros de Economía y Finanzas de la UE, Panamá ha sido trasladado al Anexo II, recalcó el jefe del Ejecutivo.



"Esto es resultado de una lucha que inicié en el sector privado y la lideré como presidente desde el primer día", afirmó Mulino, destacando que el logro responde al trabajo conjunto entre su equipo de gobierno y diversos sectores nacionales.



El mandatario subrayó la intensidad de las gestiones internacionales que permitieron revertir la posición del país frente a la comunidad internacional.



"Para lograrlo debimos viajar para hacer reuniones cara a cara, reclamar en foros y, sobre todo, recuperar la confianza de la comunidad internacional", remarcó.



El presidente enfatizó el impacto directo que esta actualización tendrá en la economía panameña, asegurando que "le abrimos las puertas a nuevas inversiones, ganamos en competitividad y en oportunidades reales para los panameños".

