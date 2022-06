Transportistas de carga agrícola se mantendrán en vigilia hasta el lunes

Transportistas de carga agrícola de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, se mantendrán dos días en vigilia y no transportarán legumbres a la ciudad capital.

Aunque se logró un acuerdo con el Gobierno de congelar el precio del combustible en 3,95 dólares para los transportistas de carga agrícola, los conductores mantienen la medida de protesta.

El vocero de los transportistas de carga de Tierras Altas, Hernán Cortéz, pidió al pueblo panameño que no se molesten con ellos por esta decisión.

“Simplemente ya nosotros no podemos seguir trabajando, porque ya no es rentable ir a la ciudad a dejarles comida, por eso hemos tomado esa medida de protestar y no viajar”, agregó Cortéz.

Por su parte, el transportista Yerry Jiménez, manifestó que la situación económica de cada productor está mermando grandemente.

Jiménez instó al Gobierno que acudan a las plantaciones de Cerro Punta y Volcán a conversar con los productores, porque necesitan un paliativo urgentemente.

Mientras que Yobany Sánchez, transportista de Puerto Armuelles manifestó que el subsidio del combustible debe ser para todo el país y no solo para el sector transporte.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, indicó que la comida es la paz y no se debe jugar con este rubro tan importante, además espera que los productores tomen conciencia del gran esfuerzo que lograron en la reunión.

Cabe mencionar que representantes del Gobierno y transportistas acordaron una mesa de diálogo que se realizará el próximo martes 28 de junio.

