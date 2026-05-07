Zubieta apuesta por cambios en la ACP; subrayó que 'nadie es indispensable'

El exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y actual asesor en temas marítimos y desarrollo logístico, Alberto Alemán Zubieta, descartó tener intenciones de volver a presidir la entidad y aseguró que "nadie es indispensable".

Explicó que la ley orgánica de la ACP establece claramente que una persona puede ocupar dos veces el puesto, no más, y ya cumplió con este periodo; por tanto, no puede volver a dirigir la vía interoceánica.

Aunque en administraciones anteriores se ha intentado cambiar la normativa para flexibilizar este requisito, mencionó que esta decisión no cuenta con su respaldo, pues considera que la institución necesita cambios.

"No debiera cambiarse la ley", subrayó.

El relevo, a juicio de Alemán Zubieta, es una forma de "oxigenar" las empresas, pues son más importantes que las personas.

A escasos cuatro meses de que culmine la gestión de Ricaurte Vásquez en la ACP, aún se desconoce quién será su reemplazo; sin embargo, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, confirmó, en declaraciones anteriores, que la junta directiva ya inició el proceso de búsqueda y análisis de los posibles candidatos.

Aunque en reiteradas ocasiones se le ha consultado sobre el tema, Vásquez ha preferido guardar silencio, por lo que se desconoce si tiene la intención de continuar al frente de la institución.'



A escasos cuatro meses de que culmine la gestión de Ricaurte Vásquez en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), aún se desconoce quién será su reemplazo; sin embargo, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, confirmó, en declaraciones anteriores, que la junta directiva ya inició el proceso de búsqueda y análisis de los posibles candidatos.



La ACP, en los próximos meses, ejecutará proyectos importantes como la construcción de dos nuevos puertos, un gasoducto y el embalse en río Indio.



El Gobierno licitará las terminales de Cristóbal, Balboa y Margarita, para lo cual se están analizando los términos de referencia.

No obstante, algunos actores sociales se inclinan porque se mantenga, ponderando su labor durante los periodos de sequía.

Dicha recomendación, según el expresidente Ernesto Pérez Balladares, busca influenciar a la junta directiva en detrimento de la Constitución.

"Veo recomendaciones de personas ajenas a la autoridad para que la junta directiva del Canal reelija al actual administrador. El título constitucional del Canal evita injerencias políticas en la ACP", comentó a través de la red social X.

La subadministradora de la ACP, Ilya Espino de Marotta, también ha sido sugerida para el cargo y confirmó que se encuentra en la terna de los candidatos.

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La ACP, en los próximos meses, ejecutará proyectos importantes como la construcción de dos nuevos puertos, un gasoducto y el embalse en río Indio.

Aunado a ello, el Gobierno licitará las terminales de Cristóbal, Balboa y Margarita, para lo cual se están analizando los términos de referencia y el periodo de tiempo adecuado para convocar al mercado.

Las operadoras temporales de los puertos de Balboa y Cristóbal podrán participar del proceso sin ninguna restricción y, como ya se había anunciado, cada una se licitará por separado para evitar monopolios que pongan en riesgo la competitividad del sector.

Las autoridades esperan tener los pliegos de referencia este año para continuar con el proceso de adjudicación.

La construcción de nuevos puertos en Panamá, de acuerdo con la Organización Marítima Internacional, debería considerar el futuro de los mismos, su electrificación e introducción de nuevas tecnologías para disminuir los tiempos y facilitar el tráfico marítimo.