Hasta hoy, sábado 28 de marzo, se habían localizado 7 de los 15 menores que se evadieron del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen el pasado martes 24 de marzo, informó la Procuraduría General de la Nación, a través de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas (UEPD).

Sol Adamson (15 años), Jafeth Hansell (13 años), Sara Barahona (13 años), Yailin Alveo (15 años), Joshua González (14 años), Antony Adamson (15 años) y Juan Sánchez (17 años), son los nombres de los jovenes hallados.

Tras la denuncia presentada por su directora general, Lilibeth Cárdenas, y la activación de la Alerta Amber, se logró la localización inicial de cinco menores, a los que se suman los dos restantes, indicó en un comunicado la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La Senniaf subrayó que continúa la búsqueda de los menores que faltan y mantiene coordinación estrecha con las autoridades competentes.

Además, exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que pueda ayudar a su pronta localización, la cual puede ser reportada de manera confidencial a través de las líneas 104, 911 o al 6993-8818.