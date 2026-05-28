Casi un millón de dólares en pérdidas: El perjuicio económico que destapó la operación "Nafta 3.0"

A través de la operación "Nafta 3.0" fueron aprehendidas dos personas acusadas supuestamente de falsedad de documentos, delito financiero y blanqueo de capitales en perjuicio de un banco de la localidad.

La operación la llevaron a cabo la Procuraduría General de la Nación a través de su Fiscalía Anticorrupción en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial.

Unos 980 mil dólares fue el monto de la afectación a un banco de la localidad.

Las diligencias de allanamientos fueron autorizadas por el juez de garantías; como resultado, se ubicaron indicios relacionados con la investigación. Las acciones se realizaron en la residencia de dos de los aprehendidos, en el corregimiento de la 24 de diciembre.

Este caso está relacionado con una investigación que inició en enero de 2025, por el cambio de dos cheques falsos girados de una cuenta de la Unachi, por montos aproximados de B/.490 mil cada uno. Una vez que se hacen efectivos los cheques, se segmentan los fondos a terceras personas.

Por esta causa están detenidos un empresario y siete personas más. Hasta el momento hay 17 personas imputadas, entre ellas funcionarios de la entidad bancaria.

La institución reafirmó su compromiso con la probidad administrativa, la institucionalidad y la transparencia.