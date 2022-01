Panamá

¿Cómo se gestiona la repatriación del cuerpo de Zenaida López, nicaragüense víctima de femicidio en Colón?

Zenaida Del Carmen López no tenía familiares en Panamá, y su único círculo de apoyo eran los propios compañeros de trabajo quienes a través de una colecta se encargaron de la cremación del cuerpo, no obstante, sus familiares no cuentan con la capacidad económica para asumir el costo del traslado de sus restos a Nicaragua.

Inamu en alerta por mujeres migrante víctimas de violencia. Foto: Cortesía