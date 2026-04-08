Detención provisional para un hombre que tenía porno infantil en su celular

Un juez de garantía legalizó la aprehensión de un hombre de 38 años al que supuestamente le encontraron unos 390 archivos de material pornográfico que involucra a menores de edad en su celular.

Tras analizar el móvil del hoy imputado se ubicaron más de 390 archivos, entre imágenes y videos, que contenían material de carácter sexual que involucra a menores de edad, asegura el Ministerio Público.

Este hallazgo tuvo lugar en la residencia del imputado a quien la Sección de Atención Primaria de Arraiján en coordinación con la Policía Nacional, le allanaron su residencia, ubicada en el corregimiento de Burunga.

El Ministerio Público detalla que durante la audiencia se logró acreditar la comisión de hecho punible que tuvieron lugar en el distrito de Arraiján el pasado 6 de abril.

Asegura el Ministerio Público que la decisión fue sustentada en la existencia de riesgos procesales como la posible afectación de medios de prueba, así como en la gravedad del delito y el peligro que representa para la comunidad, considerando que las víctimas son personas menores de edad.

Además, un hombre de 32 años quedó detenido de manera provisional a solicitud de la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, luego de imputarle cargos por el delito de violación agravada, en perjuicio de una menor de 6 años.

En otra audiencia de solicitudes múltiples, el juez de Garantías avaló la solicitud de detención provisional hecha por los fiscales de la sección Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual, en contra de un hombre de 70 años.