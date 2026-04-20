Empresaria Campos fue sobreseída en investigación de instrumentos musicales de MEDUCA

El Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal sobreseyó a la empresaria Coralia Campos Alveo, y otras 13 personas del caso de adquisición de instrumentos musicales manejados a través del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), la empresa Country Max y el Ministerio de Educación (MEDUCA) como entidad solicitante en 2014.

El fallo de 2019 de este juzgado determinó que Coralia Campos Alveo y otras tres personas no ejercen la representación legal de las empresas sujetas a esta investigación, por lo que se procedió a dictar el sobreseimiento definitivo a su favor.

Igualmente se dictó sobreseimiento para el resto de las personas en este caso de investigación armado en la administración del ex presidente Juan Carlos Varela, a pesar que luego las autoridades judiciales lograron probar que todos los artículos adquiridos a través del contrato fueron entregados, según constan en documentos y actas de entrega del propio MEDUCA.

