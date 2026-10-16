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Panamá

 Enrique Lau Cortés, exdirector de la CSS, ingresado tras supuesto infarto

Publicado 2026/10/16 17:00:00
  • Redacción
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Enrique Lau Cortés habría sido hospitalizado en Cardiología por un infarto. El exdirector de la CSS es investigado por supuesto enriquecimiento de $500 mil.

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