Panamá
Enrique Lau Cortés, exdirector de la CSS, ingresado tras supuesto infarto
Publicado 2026/10/16 17:00:00
- Redacción
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Enrique Lau Cortés habría sido hospitalizado en Cardiología por un infarto. El exdirector de la CSS es investigado por supuesto enriquecimiento de $500 mil.
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