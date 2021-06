Evalúan modificar la justicia comunitaria

La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, manifestó que han detectado falencias en la justicia comunitaria de paz, que empezó a regir en Panamá a partir del año 2017.

Versión impresa

La funcionaria indicó que constantemente reciben quejas de la población por actuaciones polémicas de algunos jueces de paz.

Agregó que reciben muchas quejas de que los jueces de paz no actúan como les corresponde y "están, tal vez, evadiendo sus responsabilidades".

Recordó que el Ministerio de Gobierno es el encargado de dar los lineamientos y directrices que puedan ayudar al mejoramiento de la justicia se paz en el país.

"Nosotros hemos identificado varias falencias que queremos cambiar o mejorar y lo estamos haciendo, a través de un trabajo que muy pronto estaremos presentando al Consejo de Gabinete. Un proyecto de ley para que vaya a la Asamblea Nacional y pueda discutirse, porque lo importante es que a la ciudadanía se le facilite el trabajo", precisó.

Explicó que una comisión técnica recibe todas las quejas sobre los jueces de paz y es la encargada de evaluar los casos para luego pasárselos a los alcaldes con las recomendaciones de sanciones que el mismo debe interponer.

"Esta ley de justicia comunitaria de paz se hizo con una buena intención de crear un balance, pero para llegar a eso hay muchos factores involucrados que no tienen el completo control de tomar una decisión cuando un juez de paz no está cumpliendo y el propósito es que la población se sirva de la justicia comunitaria de paz. Ahora estamos recibiendo muchas quejas y no estamos seguros que se esté llevando a cabo", expreso.

16

es la Ley de 17 de junio de 2016 que instituye la Justicia Comunitaria en Panamá. 15

días dura el proceso de postulación y escogencia de los jueces de paz.

Indicó que es necesario convocar a esa comisión técnica para evaluar el comportamiento de los jueces de paz y tomar acciones, "pero como hay tantos factores involucrados, es difícil tomar una decisión.

VEA TAMBIÉN: ¿Cuáles son los nuevos requisitos para seguir recibiendo el Vale Digital?

"Hemos encontrado muchos huecos en este tema, por ejemplo, las sanciones que se ponen son muy abiertas y se le da la oportunidad al juez de ser muy discrecional, pero es muy importante establecer un protocolo con una línea de sanciones específicas, con montos específicos", dijo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!