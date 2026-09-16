Exdirector de la DGI seguirá detenido en la Nueva Joya

El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la medida de prisión preventiva impuesta al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, por presunto enriquecimiento injustificado.

La decisión tomó en consideración los riesgos procesales presentados por el Ministerio Público (MP), quien durante el acto de audiencia reiteró la vinculación del exfuncionario con los hechos.

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"La medida, al menos en estos momentos, es la más idónea, necesaria y proporcional", subrayó el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez.

Mencionó que el MP continúa con las diligencias de investigación para recabar pruebas adicionales y fortalecer los hechos antes de que sean nuevamente sustentados ante los tribunales de justicia.

El abogado del exdirector de la DGI, Javier Quinterno, aseguró que el informe de Contraloría, una de las principales evidencias de la causa contra su cliente, contiene "errores evidentes" que serán demostrados próximamente con la finalidad de presentar una nueva solicitud de revisión de medida cautelar, ya que en la audiencia celebrada ayer, miércoles, no podían introducir elementos que no hubiesen sido evaluados el pasado 11 de agosto.

"Esperamos que en un plazo muy breve estemos nuevamente en la primera instancia revisando la medida del señor Publio", dijo.

Quintero negó que exista peligro de destrucción de pruebas porque estas fueron recabadas desde el inicio de la investigación para dar pie a la imputación de enriquecimiento injustificado; por ello, le resulta contradictorio que el MP apele a dicho riesgo procesal.'

724

mil dólares, monto del supuesto aumento patrimonial de Publio De Gracia. 11

años ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción para el exfuncionario.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la pena mínima para De Gracia, es decir, 11 años: 6 por supuesto enriquecimiento ilícito y 5 por blanqueo de capitales.

Dentro de la causa que se le sigue al exservidor público, también está coimputada su esposa Elaine Salterio González, quien mantiene una medida de reporte periódico.