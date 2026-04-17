Fiscalía Anticorrupción inspecciona oficina del Ifarhu por caso de auxilios económicos

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, desarrolló este viernes una inspección ocular en la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), con el objetivo de obtener información dentro de investigaciones seguidas por los delitos de peculado agravado y corrupción de servidores públicos, relacionados con el subprograma Auxilios Económicos.

La entidad informó que esta diligencia se desarrolla específicamente en la Oficina de Seguimiento de Auxilios Económicos, con la finalidad de obtener documentación que procure el fortalecimiento y esclarecimiento de los hechos investigados.

Entre los elementos de convicción que requiere la Fiscalía, figuran más de 4,000 expedientes de estudiantes beneficiados con auxilios económicos que fueron otorgados por el exdirector general de esta institución para el periodo 2019-2023, Bernardo Meneses.

Por estos hechos permanece detenido Meneses, por su presunta vinculación de irregularidades en la gestión de auxilios económicos.

Meneses se encuentra detenido desde el 7 de julio de 2025 y está recluido en el Centro Penitenciario La Nueva Joya.