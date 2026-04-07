Héctor Brands y un nuevo revés judicial

Héctor Brands sufrió un nuevo revés judicial luego que una juez decretara legales las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía que lleva la causa contra el exdiputado y exdirector de Pandeportes.

Se conoció que Carmelo Zambrano, juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, declaró que es legal el control cautelar que solicitó el Ministerio Público contra Brands quien enfrenta un proceso legal por supuestos actos de corrupción durante la administración del entonces gobernante Partido Revolucionario Democrático.

Además durante la audiencia se determinó que las acusaciones contra Brands cumple con lo que establece la norma en estos casos.

Zambrano además consideró legal la aprehensión de los bienes e inmuebles, cuentas bancarias, ya que guardan relación con los hechos que se investigan y con las personas mencionadas en este proceso.

A lo largo de esta causa el Ministerio Público señaló que el exdiputado se hizo de algunos accesorios que no eran congruentes con su capacidad económica declarada.

Mientras que los abogados del exdiputado han asegurado que su cliente tiene compañías que le han generado ingresos a título privado de fuentes lícitas.