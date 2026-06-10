Juez Chiari declara causa compleja la investigación contra Hector Brands

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales que sigue la Fiscalía Anticorrupción contra el exdiputado Héctor Brands y otras ocho personas incluyendo a varios miembros de su núcleo familiar fue declarada oficialmente como causa compleja.

Durante una audiencia celebrada este martes en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, el juez de garantías Rodrigo Chiari avaló la solicitud del Ministerio Público y concedió una prórroga de cuatro meses adicionales para que la fiscalía concluya las pesquisas. En la misma comparecencia, el juzgador validó la legalidad de la aprehensión de bienes propiedad de Brands.

La fiscal anticorrupción, Elizabeth Ortega, fundamentó la necesidad de extender los tiempos procesales debido a la gran cantidad de peritajes pendientes. Entre los principales obstáculos técnicos se encuentra el análisis de los teléfonos celulares, laptops y dispositivos electrónicos incautados a los investigados, quienes se han negado a facilitar sus contraseñas para permitir la revisión de los contenidos.

El entramado bajo investigación, desmantelado inicialmente el pasado 9 de diciembre en la Operación Bávaro, involucra de forma directa al entorno íntimo del exparlamentario. Entre los señalados figuran sus hijos Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco; su exesposa Eliana Janeth Cedeño; su hermana Edy Luz Anayansi Brands; y su actual pareja, Yasbel Núñez Vásquez (esta última imputada por blanqueo de capitales con medida de reporte periódico).

Las pesquisas también alcanzan a Elvis Enrique Rodríguez y a su esposa Yoani Vega Rodríguez. Según la hipótesis fiscal, Vega Rodríguez formaba parte de la sociedad Multiservicios Modernos, una estructura jurídica presuntamente utilizada para triangular dineros provenientes de contratos estatales gestionados por Brands, los cuales posteriormente eran desviados hacia la empresa Service Solutions.

A la fecha, el exdiputado Héctor Brands es el único de los nueve implicados que cumple la medida cautelar de detención provisional, mientras que el resto de los procesados se mantiene bajo la condición de reportes periódicos ante las autoridades.