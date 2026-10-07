Juez de garantías legaliza aprehensión de Enrique Lau Cortés

Un juez de garantías legalizó la aprehensión del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, durante una audiencia que posteriormente fue declarada reservada a solicitud de su defensa.

La sesión comenzó sin la presencia de Lau Cortés, debido a la logística relacionada con su traslado desde las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) hasta el lugar donde se desarrolla la audiencia.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

La abogada del exfuncionario solicitó a la jueza de garantías que se retirara a los medios de comunicación, argumentando que su cliente tiene derecho a la presunción de inocencia.

El Ministerio Público se opuso a la petición de la defensa; sin embargo, la jueza de garantías admitió la solicitud y determinó que la audiencia se desarrollara de manera reservada.

Durante los primeros minutos de la diligencia, la defensa también pidió a la jueza que elevara el tono de voz al dirigirse a Lau Cortés, debido a que el exdirector de la CSS presenta una condición auditiva que le dificulta escuchar por uno de sus oídos.

El exfuncionaro fue aprehendido por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, con una posible lesión patrimonial de $500,000.