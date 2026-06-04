Más de 40 reclusos continúan prófugos tras fuga masiva en La Joyita

Más de 40 privados de libertad acusados de homicidio, pandillerismo, tráfico de drogas, robo y violencia doméstica permanecen prófugos tras su evasión del centro penitenciario "La Joyita" el pasado lunes, en medio de un confuso operativo de traslado que culminó con defunciones, rotación de personal e investigaciones.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, solicitó a los detenidos regresar al penal, advirtiéndoles que es el lugar más seguro con el que cuentan en estos momentos; de lo contrario, su estatus podría complicarse.

"El Estado los va a encontrar sea como sea, así que, por favor, retornen al centro penitenciario como han hecho otros y veamos qué es lo que va a pasar después de aquí", subrayó.

La funcionaria fue enfática al señalar que los detenidos, a partir de la fecha, sentirán el peso de un Estado desafiado a través de la transformación del sistema; dotarán a las cárceles del país de más tecnología para que situaciones como la ocurrida no vuelvan a presentarse.

Reconoció que la fuga de 195 reclusos es "grave"; por tanto, llegarán hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables.

El Ministerio Público y la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional adelantan investigaciones para determinar los factores que incidieron en el procedimiento de las unidades.

Los resultados de dicho informe, indicó, también les permitirán accionar contra quienes estén involucrados en el "homicidio" de tres de los internos.'



El Ministerio Público (MP) y la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional adelantan investigaciones para determinar los factores que incidieron en el procedimiento de las unidades y el homicidio de tres de los internos.



La Policía Nacional, tras lo ocurrido, desvinculó al funcionario que se desempeñaba como director de seguridad penitenciaria y, en su lugar, designó al comisionado Basilio Sánchez.



La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, hizo un llamado al Gobierno Nacional a reflexionar y tomar los correctivos necesarios por el bien de la ciudadanía en general.

Sobre las declaraciones del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, en las que vincula al excomisionado Luis García con las irregularidades ocurridas dentro del centro penitenciario, Montalvo se limitó a aclarar que este no pertenece al Ministerio de Gobierno (Mingob).

La Policía Nacional, tras lo ocurrido, desvinculó al funcionario que se desempeñaba como director de seguridad penitenciaria y, en su lugar, designó al comisionado Basilio Sánchez.

Las autoridades no descartan que haya más separaciones laborales y rotaciones dentro de la estructura penitenciaria para combatir la corrupción y afectaciones a la seguridad externa.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Giulia De Sanctis, hizo un llamado al Gobierno a reflexionar y tomar los correctivos necesarios por el bien de la ciudadanía en general.

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Lo sucedido, a su juicio, revela una "falencia grave" del control que existe en recintos que albergan a personas de alta peligrosidad.

"Esta situación ha sido dura para la población. Nos preocupan las mujeres sobre todo porque somos las más débiles en todas las cadenas", dijo.

La empresaria pidió al Ejecutivo explicar a la población detalladamente las estrategias que implementará para subsanar las afectaciones causadas.

Asimismo, exhortó a los panameños a reforzar sus medidas de seguridad mientras se da con la captura de todos los evadidos.