Mingob defenderá sanción a encapuchados; proyecto se presentará nuevamente

El retiro del proyecto de ley que busca sancionar a quienes se encapuchen en medio de manifestaciones pacíficas para cometer hechos violentos, poniendo en peligro a la población, de acuerdo con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, guarda relación con algunos "cambios de forma" en su estructura para respetar los parámetros técnicos exigidos en la presentación de normas y evitar su rechazo por parte de los diputados.

Aclaró que la propuesta será nuevamente presentada a la Asamblea a más tardar la próxima semana porque no se trata de ajustes de "fondo"; su objetivo sigue siendo el mismo y respeta lo que establecen las leyes y la Constitución. No obstante, reconoció su responsabilidad en lo que calificó como "un error humano" que no volverá a repetirse.

"Quiero pedirles excusas a los diputados que han manifestado su molestia por un error humano. Asumo toda la responsabilidad", señaló.

Montalvo reiteró que "dará la batalla" que sea necesaria para conseguir la aprobación de la ley y garantizar el bienestar de quienes ejercen sus derechos sin violencia.

Solicitó a quienes critican la normativa tomarse el tiempo de revisar el Código Penal para que entiendan que los elementos específicos que se tipifican en este tipo de delitos tienen que cumplirse a cabalidad para sancionar al presunto implicado, es decir, no se judicializará a inocentes que, por diversas razones, en el momento de una manifestación, utilicen algún tipo de capucha o máscara para cubrir su rostro con otros fines como protección, trabajo, entre otros.

La titular del Ministerio de Gobierno (Mingob) indicó que está al tanto de las diversas opiniones que ha generado la propuesta, sobre todo entre quienes se cubren el rostro para no ser despedidos de sus trabajos, pero las autoridades también deben hacer respetar las garantías de las personas ajenas a estas protestas que muchas veces sufren lesiones de las que nadie se hace responsable porque se desconoce su identidad.

"Si te prohíben en tu trabajo que vayas o no a manifestaciones, tú decides si puedes o no participar, es una cuestión de principios. El que sale a la calle a defender lo que cree pone el rostro y se siente orgulloso de lo que está haciendo porque yo lo he hecho. Tenemos que definir como país qué es lo que queremos", advirtió.'



El proyecto de ley adicionaría un artículo al Capítulo IV del Código Penal concerniente a los delitos contra la libertad de reunión y de prensa para sancionar con hasta seis años de prisión a los ciudadanos que utilicen protestas pacíficas para promover el caos y la violencia en el país.



El retiro de la iniciativa, según la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, guarda relación con algunos "cambios de forma" en su estructura para respetar los parámetros técnicos exigidos en la presentación de normas y evitar su rechazo por parte de los diputados.



Señaló que la propuesta será nuevamente presentada a la Asamblea Nacional de Diputados a más tardar la próxima semana.

Aunque algunas voces dentro de la Asamblea Nacional ya han manifestado su rechazo a la iniciativa, afirmando que vulnera un derecho constitucional, la diputada Paulette Thomas opina diferente, considera que quienes salen a manifestarse deben tener la valentía de asumir sus acciones sin escudarse detrás de máscaras; por ello, está de acuerdo con la misma.

El proyecto de ley No. 543 adicionaría un artículo al Capítulo IV del Código Penal concerniente a los delitos contra la libertad de reunión y de prensa para sancionar con hasta seis años de prisión a los ciudadanos que utilicen protestas pacíficas para promover el caos y la violencia en el país, afectando a terceros.