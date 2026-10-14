Niegan cambio de medida cautelar a exvicepresidente Carrizo

La solicitud de cambio de medida cautelar al exvicepresidente, José Gabriel Carrizo, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, fue negada este miércoles, por lo que seguirá bajo arresto domiciliario.

Dicha acción legal buscaba reemplazar la detención domiciliaria por reporte periódico e impedimento de salida del país; sin embargo, la fiscalía sostuvo, durante su intervención, que no existen nuevas circunstancias que desacrediten el hecho.

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La jueza, tomando en cuenta lo expuesto por las partes, tomó la decisión de mantener la medida dictada el pasado 28 de enero; no obstante, la defensa del exvicepresidente anunció un recurso de apelación, cuya revisión fue fijada para el próximo 6 de noviembre.

Recientemente, se suspendió la audiencia intermedia contra Carrizo debido a que la Fiscalía aún se encuentra a la espera de que se resuelvan dos recursos de amparo de garantías relacionados con la extensión del plazo de investigación y la declaración del caso como causa compleja.

El abogado defensor Pedro Meilán señaló que la petición de la fiscal Patricia Herrera tiene como objetivo dilatar el desarrollo del proceso judicial para disponer de mayor tiempo para indagar y fundamentar una teoría del caso basada en autorías que catalogó como "inconsistentes e incongruentes".

Aseveró que la investigación contra su representado arrastra desde sus etapas iniciales una serie de irregularidades que no prosperarán en la etapa de juicio, argumentando que casi un 70% de los fondos sometidos a fiscalización quedaron excluidos del expediente luego de que se confirmara su origen lícito.

El jurista instó a las autoridades judiciales a ejercer sus funciones bajo criterios de razonabilidad y con estricto apego al derecho de libertad de los ciudadanos.