Reclasificación de reos y cierre de 'paquitos': acciones para frenar el descontrol en cárceles

La reestructuración del sistema penitenciario anunciada por el Ejecutivo durante su discurso a la Nación iniciará el próximo miércoles con la reclasificación de los privados de libertad, tomando en cuenta el delito cometido y la pena interpuesta por los administradores de justicia, advirtió el nuevo director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh.

Dicha medida, según el funcionario, comenzará en el centro penitenciario de Tinajistas y, posteriormente, se extenderá a otras cárceles del país, permitiéndoles retomar el control a fin de que no se repita un hecho similar al del pasado 1 de junio.

Señaló que, durante sus primeros días en el cargo, se percató de que este procedimiento, necesario en la estructura carcelaria de cualquier nación, no se estaba llevando a cabo sin explicación aparente; por ello, se retomará de manera inmediata con el objetivo de establecer una marcada diferenciación entre quienes integran estos penales.

Además, ordenó el cierre de los establecimientos de venta de productos a lo interno de las cárceles, conocidos como "paquitos", pues se habrían convertido en negocios, y el Estado ya está destinando una millonaria suma de dinero a la alimentación de los detenidos; en su lugar, se permitirá la comercialización de productos de aseo, cuyos precios serán impuestos por las autoridades.

"Los privados de libertad no van a mandar en el sistema. El Estado y el sistema penitenciario van a asumir su responsabilidad. Se acabó el control de los privados de libertad dentro del sistema penitenciario", sentenció.

También se prohibirá el ingreso de abanicos y televisores, artículos que, hasta la fecha, eran permitidos por ley.

Adelantó que, en los próximos días, se darán a conocer los nombres de los internos y externos que colaboraron en la fuga masiva de 195 presos el pasado mes de junio, asegurando que no se fugará "más nadie".

"Ya tenemos todas las líneas y prontamente vamos a publicar quiénes fueron los cabecillas, los internos y los externos, porque hubo personas externas que participaron en contra del sistema", dijo en Noticias AM.

Singh indicó que aún se analiza la ubicación de la nueva megacárcel que se planea construir en el país; lo que sí es un hecho es que será mediante el modelo de Asociación Público-Privada.

La instalación se sumaría a otras que pretenden aperturarse en sectores como Penonomé y Veraguas, en donde los detenidos aún son llevados a los centros policiales porque no existe una estructura para tal fin.