Juez ordena detención por tentativa de homicidio contra policía en Veracruz

Un Juez de Garantías ordenó la detención provisional de dos personas por su presunta vinculación en un caso de tentativa de homicidio doloso en perjuicio de una unidad de la Policía Nacional.

El uniformado resultó herido con arma de fuego en el sector de calle Los Pinos, en el corregimiento de Veracruz, durante un incidente registrado el pasado 21 de mayo.

De acuerdo con el reporte oficial, la medida cautelar fue impuesta conforme al artículo 224, numeral 10, del Código Procesal Penal.

Más capturas en Panamá Oeste

Por otra parte, la Policía Nacional informó sobre la aprehensión de otros dos ciudadanos en distintos puntos de la provincia de Panamá Oeste, luego de que el Sistema de Verificación Ciudadana (Pele Police) reflejara oficios pendientes por hurto y violencia de género.

El primer caso se dio en el sector de Los Senderos, distrito de La Chorrera, donde un hombre de 27 años fue aprehendido al ser requerido por el Juzgado de Cumplimiento del Primer Circuito de Panamá, mediante un oficio fechado el 10 de octubre de 2024.

Mientras que un adulto mayor de 70 años, corrió con la misma suerte, pero en Nueva Gorgona tras ser solicitado por la Personería Municipal de Chame por supuestos delitos contra la vida y la integridad personal en la modalidad de violencia de género, según oficio del 10 de marzo de 2026.

Cae requerido en Kuskuna

Finalmente, las autoridades reportaron la captura de un joven de 23 años en el sector de Kuskuna, también en el corregimiento de Veracruz, al mantener vigentes dos oficios de conducción.

Uno de los oficios corresponde al supuesto delito contra la vida e integridad personal y el otro al delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil. El ciudadano era solicitado por el Juzgado de Garantías del Tercer Circuito Judicial de Panamá Oeste y por la Primera Subregional de Arraiján, mediante oficios emitidos en septiembre de 2025.