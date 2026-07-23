Google anuncia el inicio de sesión con "video-selfi" para facilitar acceso a sus cuentas

Google anunció esta jueves la incorporación del "video-selfi" como un nuevo método para iniciar sesión, diseñado para ofrecer más opciones de acceso en caso de que el usuario se quede bloqueado de sus cuentas.



Cuando se utiliza un selfi para iniciar sesión, el gigante tecnológico emplea "múltiples capas de seguridad para ayudar a prevenir intentos de suplantación de identidad mediante fotos o vídeos falsos como los 'deepfakes' (videos que no son reales, pero que lo parecen gracias a una manipulación hecha con inteligencia artificial)", según anota la compañía en un comunicado.



"Comparamos tu video con el selfi guardado y te pedimos que realices movimientos sencillos para demostrar que se trata de un video en tiempo real. También aplicamos nuestras prácticas de seguridad estándar para detectar y ayudar a prevenir intentos de inicio de sesión sospechosos", añade el texto.



La configuración inicial de esta función es sencilla: el usuario debe mirar a la cámara de su dispositivo y realizar unos breves movimientos de cabeza guiados para capturar su rostro desde múltiples ángulos.



Si posteriormente el usuario experimenta problemas para iniciar sesión, simplemente deberá grabarse en un nuevo selfi en video y el sistema comparará este video con el que se configuró originalmente para confirmar su identidad y permitirle entrar de nuevo a la cuenta.



En el ámbito de la privacidad, Google destacó que el "video-selfi" pertenece exclusivamente al usuario y este mantiene el control total sobre el mismo.