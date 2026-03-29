Muere bebé de un año tras asfixiarse con una uña postiza

Un bebé de un año murió luego de atragantarse con una uña postiza. Sucedió en Argentina. El caso es investigado por la justicia.

Según los resultados de la autopsia, Dante Valentín Bermúdez Rumi falleció por asfixia provocada por la obstrucción de las vías respiratorias.

El niño se atragantó con dos elementos que quedaron alojados en su garganta.

La madre de Dante es manicurista, lo que explicaría que el niño tuviera acceso a uñas postizas y las hubiera manipulado. La autopsia no reveló otras lesiones en el cuerpo del menor.

Por el momento, la investigación sigue abierta y sin imputados. La fiscalía busca reconstruir los hechos para determinar si se trató de un accidente doméstico o si hubo algún tipo de responsabilidad.

De acuerdo con la madre del menor se trató de buscar ayuda sin resultados positivos: "Salí corriendo a pedir ayuda a mi vecina para que me lo pueda desahogar, pero no pudo. Después subió mi tía y tampoco pudo. Así que corrí rápido al hospital".

No obstante, los médicos no pudieron hacer nada debido a que el niño se mantenía sin signos vitales al llegar al hospital.

Por otro lado, tras la muerte se ha reportado un desacuerdo familiar entre la mujer y el padre del menor.

El papá del niño golpeó a su expareja y a sus familiares ya que los responsabiliza del deceso del menor.

El hombre incluso adelantó el sepelio para que la mujer no tuviera acceso a la despedida del pequeño.