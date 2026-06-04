Alza de combustibles y El Niño ha afectado la venta de los pescadores

Los pescadores locales han podido sortear el cambio climático y el alza de los combustibles, aunque se han visto afectados.

Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de Pesca, dijo que el alza de la gasolina y el diésel los ha afectado por el lado de las ventas, mas no así en la producción.

"Allí nos está afectando (en las ventas) más que en la producción", indicó Zúñiga, que afirma que los pescadores locales siguen en su actividad y no como ha acontecido en otros países donde han tenido que detener su labor.

"Tenemos la capacidad ante otros países que han tenido que cesar sus ventas", comentó.

Los pescadores están en el grupo de actividades beneficiadas, junto al transporte de pasajeros y de carga, por el subsidio que autorizó el Gobierno ante el aumento de los combustibles.

Con relación al fenómeno de El Niño, el dirigente de los pescadores informó que se está empezando a ver el cambio de temperatura en el mar y el consecuente movimiento de las especies marinas.

Sin embargo, para su suerte, ha habido mucho viento, lo que ha permitido que puedan seguir trabajando bien sin alejarse tanto.'



Este viernes culmina la reunión de Alpescas, que se desarrolla en nuestro país.

Entre los temas centrales de la agenda destacaron el impacto del aumento de los costos del combustible en la actividad pesquera.

La reunión también sirvió como plataforma para intercambiar experiencias sobre seguridad alimentaria, certificaciones de pesca sostenible, áreas marinas protegidas, nuevas regulaciones internacionales y estrategias para fortalecer la competitividad.

La pesca y acuicultura en Panamá es regulada mediante la Ley 204 del 18 de marzo de 2021.

A pesar de esto, Zúñiga dijo que están monitoreando el mar ante cualquier cambio que se pueda suscitar.

Otra realidad

Por estos días, Panamá fue sede de la reunión ordinaria de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable.

Su presidente, Osciel Velásquez calculó que el combustible, con los últimos alzas, ya representa el 50% de los gastos operativos de los pescadores en la región, lo que está golpeando a la industria.

"Necesitamos ver como lo vamos a afrontar", planteó Velásquez, quien reconoció que a diferencia de Panamá, en otros países de la región hay flotas que si están dejando de pescar y ha dejado como consecuencia un mercado desabastecido.

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Agregó que en países como Ecuador, Perú y Chile que tienen costas con el Pacífico hay especies que escasean como la anchoveta y el jurel, que en Chile, por ejemplo, ya no se ve en su mar.

Por el contrario, Velásquez dijo que existen otras especies que se han multiplicado más, en medio del calentamiento ocasionado por El Niño.

Javier Villanueva, Oficial Principal de Pesca para Latinoamérica y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), declaró que apoyan con la elaboración de políticas para reaccionar en forma anticipada ante este hecho y se elaboren planes para que la pesca sea sostenible.

Y es que como consecuencia de la afectación a la actividad, existen pescadores que se desesperan y comienzan a extraer especies sin control.

El especialista ilustró que los cambios en la temperatura de los océanos afecta más a especies más pequeñas, como arenques, anchovetas y sardinas, que son más vulnerables.