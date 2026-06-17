MOP cancela licitación de Panamericana en David

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) canceló el acto público para la primera fase de la rehabilitación de la carretera Panamericana entre la ciudad de David, Chiriquí y la frontera con Costa Rica.

Fueron dos consorcios lo que presentaron propuestas económicas: Enlaces Viales de Panamá, conformado por las empresas Bagatrac, S.A. y Constructora Meco, S.A.; y C&T David, que integran las empresas Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holding.

No obstante, ambos consorcios fueron rechazados, luego que el MOP revisara las condiciones establecidas en el pliego de cargos.

"El alcance originalmente contemplado en el pliego de cargos requiere modificaciones sustanciales para garantizar que el proyecto cumpla adecuadamente con los objetivos de la institución y las necesidades públicas que motivaron la contratación", consideró el MOP.

La entidad mencionó que aspectos relacionados a las especificaciones técnicas, cantidades de obra, metodología de ejecución y resultados esperados, alteraban de manera significativa las condiciones bajo las cuales los proponentes formularon sus ofertas.

Estas condiciones comprometían la eficacia de la inversión pública y el adecuado cumplimiento de los fines perseguidos por la Administración Pública.

La decisión del MOP es susceptible de un recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su notificación.'

25

millones de dólares es el precio de referencia del proyecto vial, último tramo de la Panamericana previsto para su rehabilitación.

La primera etapa de la rehabilitación de la vía consiste en el diseño y construcción de intercambiadores en la cabecera chiricana.

El proyecto contempla una longitud total aproximada de 2.48 kilómetros, distribuidos en dos tramos estratégicos.

En el tramo 1 se incluye la zona de hospitales, con una extensión de 1.38 kilómetros y en el tramo 2, el área industrial y comercial, con una longitud de 1.10 kilómetros.

Además, dentro del alcance del contrato se incluye la construcción de tres puentes peatonales elevados que se ubicarán en puntos de alta concurrencia como el Hospital José Domingo de Obaldía, la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y el Mall Chiriquí, con longitudes de entre 33 y 45 metros.

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De igual manera, se prevé la rehabilitación de los puentes sobre la quebrada San Cristóbal (tanto el lado derecho como el izquierdo), cada uno con una extensión de 45 metros, junto con un plan de mantenimiento integral por tres años para garantizar la conservación de la infraestructura.

Las obras abarcan la rehabilitación de la vía existente, así como la construcción de cunetas trapezoidales y cajones pluviales, lo que contribuirá a mejorar el flujo vehicular y fortalecer la infraestructura vial de la ciudad de David, la principal urbe del occidente del país.

El tramo de la Panamericana entre David y Paso Canoas, frontera con Costa Rica es de 54 kilómetros de longitud, lo que toma alrededor de una hora para los conductores particulares.