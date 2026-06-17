Relación deuda/PIB disminuyó

La relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó dos puntos porcentuales en el primer trimestre del año.

La relación pasó de 65.6% a 63.1% que, de acuerdo a un informe de coyuntura elaborado por la Contraloría General de la República, respondió al crecimiento económico proyectado y a una estrategia de manejo de deuda orientada a optimizar el financiamiento público.

A marzo de 2026, la deuda pública ascendió a 60 mil millones de dólares, de los que 49 mil 222 millones es externa y 10 mil 785 millones es interna.

En el informe se menciona que el comportamiento de la deuda pública respondió a una estrategia de manejo financiero orientada a fortalecer la sostenibilidad fiscal, mejorar el perfil de vencimientos y optimizar el costo del endeudamiento.

"Estas acciones permitieron reforzar la liquidez del Estado y mantener una gestión activa de pasivos en un entorno internacional caracterizado por volatilidad financiera y condiciones crediticias más restrictivas, contribuyendo a preservar la sostenibilidad financiera", registra.

En febrero pasado, la calificadora de riesgo Fitch Ratings mostró su preocupación por el aumento de la deuda pública.

A juicio de la calificadora, se necesita una mayor consolidación fiscal para estabilizar la relación deuda/PIB.'



En los primeros tres meses del año, la deuda pública subió $659.2 millones.

Para este periodo, se efectuaron dos subastas de Letras del Tesoro por un total de $407.8 millones.

Panamá recurrió a financiamiento externo por $5,048.2 mill. en el inicio del año.

"El margen para mantener o profundizar los recortes de inversión que respaldaron la consolidación del año pasado (2025) parece limitado", considera Fitch Ratings.

De acuerdo con la Ley No.445 de 28 de octubre de 2024, el déficit del Sector Público No Financiero para este año no debe superar el 3.5% del PIB.

Al cierre del primer trimestre, el déficit se ubicó en 1.4% del PIB, por debajo del límite fiscal establecido.