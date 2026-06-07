Vuelos aéreos colapsados y tarifas de hasta $2,000

El sueño de asistir al Mundial de Fútbol se juega hoy en las pantallas de las agencias de viajes en Panamá, donde la disponibilidad de asientos disminuyó a paso acelerado ante la alta demanda para los destinos donde jugará la selección nacional.

"La conectividad directa desde el Hub de Tocumen se encuentra prácticamente agotada de cara a la cita mundialista", confirmó Anny Saldaña, presidenta de la Asociación Panameña de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT), quien detalló que los vuelos directos y extras hacia Toronto y Nueva York se llenaron por completo hace meses, disparando las tarifas individuales entre los $1,500 y $2,000 solo por el trayecto de avión; un costo "bastante caro" para el presupuesto del panameño.

A este factor económico se suma la complejidad logística impuesta por la propia FIFA para la obtención de las entradas a los partidos, lo que ha frenado la venta de los tradicionales paquetes todo incluido.

El costo de las sedes

Ante este escenario, Maurizio Cannizzaro, gerente comercial de Allegro Tours, explicó que las agencias se han adaptado ofreciendo programas personalizados para quienes desean asistir a uno, dos o los tres partidos de la "Sele" en la fase de grupos.

Además, comercializan productos de Match Hospitality, que corresponden a los programas oficiales de hospitalidad del Mundial. También orientan a sus clientes en los procesos oficiales de compra de entradas directamente con FIFA, para que puedan adquirir sus boletos a través de canales autorizados y seguros, explicó Cannizzaro.

La fiebre por el Mundial no se limita a la ciudad capital; en las provincias centrales el interés ha sido masivo. Aymara Pinilla, de la Agencia de Viajes Dos Mil en Chitré, reveló que sus boletos regulares se agotaron en febrero, siendo Nueva York el destino más vendido por su vuelo directo.

Sin embargo, quienes buscan armar su viaje hoy se topan con una realidad financiera muy distinta.

17

y 23 de junio, la selección de Panamá jugará contra su similar de Ghana en el Toronto Stadium en Canadá. 27

de junio se medirá contra el equipo de Inglaterra en el New Jersey Stadium en Nueva York.

Cannizzaro advirtió que para asistir a un solo partido de Panamá en Toronto, un paquete básico inicia entre $3,500 y $5,000 por persona, dependiendo de la anticipación de compra y la categoría del hotel, cifra que se eleva considerablemente si se busca seguir a la selección también en Nueva York/Nueva Jersey debido a los desplazamientos internos.

Esta inversión representa un hito histórico para el mercado local; el gerente de Allegro Tours argumentó que el costo es superior al de Rusia 2018 y comparable o incluso mayor que algunos programas de Qatar 2022.

La diferencia principal radica en que Nueva York y Toronto son destinos con una altísima demanda turística habitual y costos hoteleros elevados de por sí, lo que impacta directamente el presupuesto de las familias y amigos.

Seguridad y visas

Con la efervescencia del torneo, el riesgo de fraudes en internet se multiplica, por lo que el gremio hace un llamado enérgico a la población para que no adquieran servicios turísticos en plataformas web sin verificar su procedencia.

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Asimismo, APAVIT recuerda que un boleto emitido no garantiza el viaje si no se cumple con el riguroso filtro migratorio, razón por la cual las agencias se encuentran asesorando de forma personalizada a los clientes en la verificación de sus documentos de viaje.

Para ingresar a Estados Unidos es obligatoria la visa americana. En el caso de Canadá, las agencias recuerdan que los ciudadanos panameños pueden entrar por vía aérea sin visa canadiense siempre y cuando posean una visa válida de EE. UU., no obstante, sigue siendo estrictamente obligatorio tramitar en línea la autorización electrónica de viaje (eTA) antes de abordar el avión.