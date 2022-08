Endeudamiento por planilla estatal

En estos días han surgido dos temas polémicos: el presupuesto del año entrante solicitado por el ministro de Economía, es 6% superior al del 2022, y segundo, el video de la diputada Rodríguez, donde indica que la DGI señala que en diez años se evadieron 34.000 millones y que con eso se puede construir una enorme cantidad de escuelas y hospitales.

Versión impresa

Si embargo, no estoy de acuerdo con su postura, con todo y que algunas veces ha demostrado su preocupación por la clase trabajadora, pero quiero darles mi visión de las cosas.

Señoras y señores, el título de la película de la crisis es: falta de puestos de trabajo. Cuando analizamos lo que ocurre en la mesa de negociaciones y en función de las encuestas populares, vemos que los temas más importantes son la corrupción, la reducción de la planilla estatal, la canasta básica, la gasolina y los medicamentos.

Entonces, les propongo un ejercicio: imaginen que no hay corrupción, que el salario mínimo se duplica y que todo se rebaja a la mitad de precio. ¿Resolvimos los problemas? No, ¿por qué?, porque se calcula que un alto porcentaje de la población panameña no tiene trabajo y por eso realizan lo que se llama "trabajo informal".

Lo que estoy tratando de explicar es que nadie menciona la falta de trabajo como una prioridad, y lo es, tanto como las demás que figuran en la encuesta.

Agreguemos a nuestra realidad que en lugar de crear fuentes genuinas, el gobierno continúa aumentado la planilla estatal sin necesidad, dándole una falsa solución al problema. Y tal vez, eso fue válido en los Estados Unidos de 1930, pero no aquí: un país bendecido por sus ingresos cuyo gran problema es la desigualdad. Si el Gobierno entendiera el daño que nos hace su falta de criterio, trabajaría de la mano de la empresa privada para generar empleos.

LEA TAMBIÉN: El círculo vicioso

Porque, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar esa planilla estatal si las empresas no crecen? ¿Cómo van a recaudar impuestos si continúan las crisis y las reducciones de personal en la empresa privada?

Entonces, esos 34.000 millones, o lo que sea que haya hoy, tienen que utilizarse para que las empresas generen empleos. Así de simple. No hace falta ser Einstein para entender que si la gente no trabaja, no come. Y si están pensando en usar el dinero en subvenciones, ya les digo que es pésima idea. Primero, porque el panameño es trabajador y quiere que a su familia le vaya bien. Segundo, porque no hay dinero que alcance para mantener tanta gente sin trabajar. Y tercero, porque la economía de Panamá ha sido tradicionalmente una de las más fuertes de la región gracias a su gente y algunas puntuales buenas administraciones. Y eso es lo que al final del camino buscamos todos: crecer.