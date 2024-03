Las alertas de la Acodeco previenen posibles estafas

Recientemente, un reconocido abogado, cuestionaba las alertas emitidas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) sobre una empresa dedicada a la venta de planes vacacionales, y que ha sido objeto de varias quejas de consumidores ante esta institución.

Lo que está advirtiendo la Acodeco, en pocas palabras, es que se ha encontrado un "modus operandis" de una posible estafa a diversos compradores, donde durante la atención de los casos interpuestos no se localiza a esta empresa, al momento de notificarle de las acciones interpuesta. También los agentes vendedores ofrecen condiciones a los compradores de manera verbal, que luego no son incluidos en los contratos, entregando informaciones no claras ni veraces.

Es importante recordar que, una estafa consiste en engañar a una persona para obtener beneficio económico o patrimonial ilícito. Y para presentar una denuncia de este ilícito, se debe acudir a la a la Sección del Atención Primaria del Ministerio Público que tenga más cercana. Dicha denuncia debe contener la identificación de la persona que la presenta, la descripción detallada del hecho delictivo, el nombre del presunto autor o autores, y cualquier otra información que pueda ayudar en la investigación del delito, incluso conversaciones que sirvan de base para acreditar el delito.

Lamentablemente, investigar las distintas modalidades de estafa y aplicar los correctivos necesarios, no es facultativo de la Acodeco, que con toda seguridad trata de hacer todo lo posible para reunir todas las pruebas y busca localizar a los propietarios o administradores de una empresa denunciada por asuntos relacionados a las competencias de la institución. Aquí en base al artículo 88 de la Ley 45 de 2007, se hace referencia a servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones, denuncias, verificaciones o quejas, para orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de estos.

Cuando se presentan escenarios, como estos, la Acodeco interpone las denuncias respectivas ante el Ministerio Público, tal como el famoso agente económico que vende autos de segunda y cuyos compradores acudieron precisamente a esta institución en busca de ayuda y asesoramiento.

Lo que, si estamos de acuerdo con lo manifestado por el abogado, es que deben existir organizaciones no gubernamentales de consumidores o usuarios, dedicadas a evitar los abusos y estafas, tal como la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), la cual es la más reconocida y beligerante. La existencia de estas asociaciones ayuda en forma efectiva, a alertar a los consumidores de posibles estafadores.​

