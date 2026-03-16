Asamblea Nacional ratifica a Lilibeth Cárdenas como directora de la Senniaf

El pleno de la Asamblea Nacional ratificó a Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), con 44 votos a favor, 21 abstenciones y ningún voto en contra.

Durante el debate previo a la votación, el diputado del partido Realizando Metas (RM), Alaín Cedeño, indicó que la persona que dirija la Senniaf debe tener interés de resolver un tema importante como es el trato a los menores que se encuentran en los albergues.

Cedeño precisó que, si se quieren obtener buenos resultados, lo que pueden hacer ellos como diputados es apoyar a la persona que se designe en esa posición.

El diputado también resaltó la experiencia de Cárdenas y su interés por asumir esa posición, la cual fue delegada por el presidente José Raúl Mulino.

La designación de Cárdenas se realizó el pasado 6 de marzo en reemplazo de Ana Fábrega, quien renunció en medio de un escándalo en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se investigan presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de los deberes de los servidores públicos.

Cárdenas fue viceministra de la Mujer, tiene experiencia relacionada con el tema acorde a la designación, luego de laborar en el Ministerio Público como funcionaria de Instrucción Sumarial en Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (violencia doméstica y maltrato al menor).

Además, posee conocimiento de leyes internacionales y panameñas; además, fue vicecónsul en Miami, Estados Unidos, y asesora legal de la Caja de Seguro Social.

Es licenciada en Derecho y Ciencia Política, magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, y posee un diplomado en Sistema Penal Acusatorio.