Bancadas aún no llegan a acuerdo en conformación de comisiones

La primera semana del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional culminó sin acuerdos en la conformación de las 15 comisiones permanentes, cuya función es analizar las distintas iniciativas que se presentan en este órgano del Estado.

El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), señaló que el retraso se debe a que algunas bancadas aún no han definido sus posiciones dentro de los grupos de trabajo para avanzar en las negociaciones de la junta directiva ampliada.

Cedeño, sin dar nombres de las agrupaciones políticas que estarían dilatando el proceso, se limitó a decir que "no sabe si están esperando a los diputados que están en Taiwán", dejando entrever que se trataría de las bancadas independiente Vamos, panameñista y Cambio Democrático, ya que varios de sus integrantes se encuentran en el país asiático por invitación de su gobierno.

Lamentó que los anteproyectos presentados, hasta la fecha, no puedan ser discutidos porque ciertas unidades no han logrado llegar a un consenso, limitando la labor legislativa al pleno.

La diputada Janine Prado, por su parte, espera que las reuniones entre bancadas logren su objetivo la próxima semana, pues urge que se conformen las comisiones, sobre todo Presupuesto, que dejó de sesionar tres semanas antes de que finalizara el periodo pasado con solicitudes de traslados pendientes que teme puedan aprobarse por silencio administrativo.

Aseguró que su bancada no descarta integrar la junta directiva de alguna de estas comisiones.

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