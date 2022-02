Diplomacia de la Unión Europea y países socios en Panamá se pronuncian por invasión rusa a Ucrania

Embajadores de la Unión Europea y países socios en Panamá respaldan a Ucrania manifestando sus rechazo a lo que califican un ataque premeditado, no provocado e injustificado de Rusia.

En una declaración conjunta mostraron su solidaridad con Ucrania y las víctimas de la agresión militar de rusa.

El encuentro realizado en la sede de la Cancillería de Panamá, congregó a representantes de las embajadas de España, Francia, Alemania, Bélgica, Hungría, Portugal, Polinia, Japón, Estados Unidos, Países Bajos, Italia, entre otros.

La embajada España en Panamá se hizo eco del pronunciamiento del Gobierno español y condenó enérgicamente la invasión militar de Ucrania por parte Rusia, lo cual han calificado de una agresión de una gravedad inédita y una violación flagrante del derecho intenacional.

"Juntos apelamos a la condena enérgica de este ataque ruso contra una nación soberana, que es una violacion del derecho internacional", agregó la Embajada de Francia en Panamá.

Las embajadas de Francia y Alemania emitieron el día de ayer una declaración conjunta donde manifestaron que con el ataque a Ucrania, Rusia rompía ante la vistas del mundo entero, de manera sin precedente, las reglas más básicas del orden y del derecho internacional.

"El Gobierno ruso por si solo ha elegido este camino de agresión unilateral. Ni Ucrania ni la OTAN ni otros han hecho nada para justificar este derramamiento de sangre. Distorsionando los hechos históricos, el Presidente Vladímir Putin está cuestionando abiertamente el derecho de Ucrania a existir", detallaron embajadores en la nota.

"Hoy no se trata solo de Europa, ningún país del mundo puede aceptar que la soberanía del otros esté en juego cuando su vecino más fuerte, así lo desea. La comunidad internacional no puede aceptar violaciones injustificadas de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular prohibición del uso de fuerza", destacó.

La Cancillería de Panamá también emitió un comunicado en el que lamentó profundamente los acontecimientos recientes en Ucrania, que contravienen los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.