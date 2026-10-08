Diputadas de Vamos presentan informe de minoría sobre reformas

La bancada Vamos decidió presentar un informe de minoría para que se rechacen las modificaciones realizadas al proyecto de ley No. 699 que reforma el Código Electoral.

El informe fue presentado al Pleno de la Asamblea por la diputada Alexandra Brenes Samaniego, integrante de la comisión, quien lo redactó junto a la diputada Walkiria Chandler.

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Según Brenes, el documento está debidamente fundamentado en el aspecto constitucional para demostrar las 'arbitrariedades' que fueron aprobadas en primer debate.

Agregó que el proyecto fue modificado a la medida para favorecer 'intereses personales' o de quienes enquistarse en el poder.

Al diputado oficialista, Luis Eduardo Camacho, le agradó la posición de las diputadas de presentar el informe de minoría y la consideró como correcta.

Agregó que luego que fueron 'derrotadas' en la Comisión de Gobierno, ahora deberán tratar de convencer al resto de los diputados, en el Pleno, de que sus argumentos son válidos.

A falta de tres semanas para que termine la actual legislatura, el proyecto todavía no ha sido agendado en el Orden del Día del Pleno, caso contrario del proyecto No. 705, que reforma el servicio público de electricidad.'



Cada quinquenio el Código Electoral es actualizado por medio de una comisión nacional que integra diversos sectores.



Las decisiones de esa comisión no son vinculantes con el proyecto que al final entregarán los magistrados a la Asamblea.



Siempre han existido diferencias por el proyecto que salga de la Asamblea, luego de las modificaciones realizadas por las bancadas mayoritarias.



En esta ocasión, el panorama se enturbió desde el primer debate del proyecto, con modificaciones que no fueron del agrado de algunos sectores y de los magistrados del TE.

No obstante, una sola reunión de la junta directiva del Legislativo puede ser suficiente para alterar la agenda e iniciar el debate.

Devuelto

El diputado Camacho catalogó como demagogia el que existan colegas que pidan que las reformas electorales sean devueltas a primer debate.

Agregó que sería una forma de buscar el camino más cómodo por lo que cuando uno tiene una posición la defiende y sustenta y no se aboca a esa medida.

Con esta posición coincide el presidente de la Comisión de Gobierno, Benicio Robinson.

El diputado calificó como un retroceso la posibilidad de regresar el texto a su fase inicial y sostuvo que cualquier enmienda necesaria debe realizarse directamente durante el segundo debate.

Reconoció que es cierto que existen aspectos que deben corregirse, como el caso del candidato que gane dos puestos de elección y pueda acogerse a una licencia, mostrándose dispuesto a eliminarlo.

Precisamente, ese fue uno de las modificaciones a las que se refirió Brenes, cuando presentó el informe de minoría, este jueves.

En el primer debate del proyecto 699 se aprobaron un 27 modificaciones, 14 eliminaciones y se adicionaron 5 artículos.

Hace una semana, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) rechazaron los cambios introducidos en el primer debate que, a su juicio, "representan retrocesos para el sistema electoral panameño".

"La institución rechaza categóricamente estos cambios propuestos... y no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones de 2029", advirtieron.