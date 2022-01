Gobierno de Cortizo no ha tenido mayor oposición política

La administración gubernamental del presidente de la República, Laurentino Cortizo, no ha tenido oposición política, al menos, así coinciden analistas en la materia.

Y es que el Gobierno actual, que asumió el 1 de julio de 2019, no ha tenido una férrea oposición como ha ocurrido en otras administraciones.

El gobernante PRD, y su aliado el Molirena, dominan la Asamblea Nacional, órgano del Estado que es donde se aprueban las leyes, la mayor parte las que envía el Ejecutivo.

Laurentino Cortizo no ha enfrentado problemas para pasar las propuestas que ha hecho y tampoco ha recibido mayor problema para lograr que se ratifiquen a todos los funcionarios designados que tienen que ser avalados por los diputados.

En la Asamblea Nacional 36 curules son del PRD y 5 de sus aliados del Molirena, por lo que para pasar determinado proyecto no necesitan negociar con ningún otro colectivo.

No obstante, muchos de los proyectos que se han aprobado no solo han contado con los votos del oficialismo, sino de algunos diputados de los otros partidos que se califican como de oposición.

El mandatario Laurentino Cortizo, incluso, ha podido nombrar a la mayoría de la Corte Suprema de Justicia durante el tiempo que lleva de mandato.'



Destaca que los partidos políticos se están utilizando en forma clientelar también y eso frena las críticas contra el gobierno.

En la Asamblea, desde el gobierno de Ernesto Pérez Balladares se comenzaron a asignar partidas circuitales a los distintos diputados, según Márque Amado pero a los que eran más amigos le tocaba más dinero y a los que no les tocaba migajas. Esas migajas inclusive hacían su efecto en los que eran menos amigos y tenían menos disposición de hablar en contra.

En Panamá hay ocho partidos legalmente constituidos, y uno que está por realizar su convención constitutiva. También hay tres en formación.

El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, plantea una serie de situaciones del por qué no hay una oposición política al actual gobierno.

Señala que el país tiene falta de liderazgo con programación y visión a largo plazo. Además, que a nivel de los partidos políticos, el clientelismo ha escalado a tales niveles que, según él, existe poco interés a ser críticos, ya que hay dineros importantes que se destinan por el Estado a las agrupaciones políticas.

Considera que la oposición política, debe tener certera consistencia, tiene que hablar siempre con la verdad, siempre tener las mismas posiciones frente a las mismas realidades.También es de la opinión que la oposición debe tener siempre presente que los más importantes a defender son los de la sociedad, no lo de los partidos políticos o de la oposición en el momento en que esté actuando.

En tanto, el abogado Ernesto Cedeño manifiesta que "ahorita oposición en contra de la gestión gubernamental no existe, salva reacciones de la sociedad civil, una que otra persona que individualmente diga algo, pero que vamos a los partidos políticos, aquí no hay una estructura que haya definido una oposición, si se hacen llamar algunos partidos de oposición pero no se ve que hayan definido algo para contrarrestar la línea gubernamental de acciones indebidas que haya hecho en contra de la población".

En la Asamblea plantea que no hay bancada de oposición totalmente, "hay alguno que otro diputado y podría decir que la bancada que más objeta la línea gubernamental es la independiente".

Recuerda que todos los proyectos que el Ejecutivo ha querido aprobar, los diputados se lo aprueban sin mayor problema.

