Japón expone su interés en Panamá y evalúa adhesión a tratado del Canal

La delegación japonesa, liderada por el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, manifestó al Ejecutivo su interés de seguir invirtiendo en Panamá y reforzar las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambas naciones.

Motegi, durante el encuentro, calificó a Panamá como una puerta estratégica de negocios en el Caribe y América Latina, y se comprometió a colaborar con la estrategia de semiconductores e inteligencia artificial que lleva a cabo el país a través de capacitaciones.

Las autoridades acordaron analizar la posibilidad de aumentar el programa de financiamiento de la Línea 3 del Metro para extenderla lo más cerca posible a La Chorrera en beneficio de los más de 10,000 panameños que viven en este distrito.

El presidente José Raúl Mulino propuso al ministro japonés concretar un acuerdo entre gobiernos para facilitar la ejecución de obras importantes como el saneamiento del vertedero de Cerro Patacón y el tren Panamá-David.

Invitó a Japón a adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, considerando que es uno de los principales clientes de esta vía interoceánica.

Esta incorporación, según el Ejecutivo, consolidaría el respaldo multilateral en relación con la sostenibilidad del libre tránsito, seguro y confiable de naves por la ruta marítima; sin embargo, la propuesta aún debe ser evaluada por Japón.

Mulino ponderó el respaldo que "la puerta de entrada a Asia" ha brindado a Panamá durante su administración.'

2025

año en que el presidente José Raúl Mulino viajó a Japón. 3

Línea del Metro que unirá a las provincias de Panamá y Panamá Oeste y cuenta con el respaldo del gobierno japonés.

Los funcionarios también conversaron sobre la licitación de puertos, el gasoducto, los proyectos que lleva adelante la Autoridad del Canal de Panamá y los avances del plan de conexión aérea directa entre las dos naciones.

Participantes

La delegación japonesa estuvo integrada por el embajador Kazuyoshi Matsunaga, el director general de Política Exterior, Yutaka Arima; y el director general de Latinoamérica y el Caribe, Motoyuki Ishize.