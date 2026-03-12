Jorge Herrera reclama mayor presupuesto para la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, solicitó a la Comisión de Presupuesto la aprobación de un traslado de partida interinstitucional por $12,133,320 para cumplir con el pago de salarios al personal transitorio, dieta y combustible de los diputados y mejoras técnicas y estructurales, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento óptimo de este órgano del Estado.

Aseguró que el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2026 no es cónsono con las necesidades y compromisos fijos de la institución; por ello, pese a las críticas, comparecerá a la Comisión a solicitar las partidas correspondientes para honrar las obligaciones previamente adquiridas.

"Este es un presupuesto irreal; el aprobado por esta Comisión no es el funcionamiento verdadero de la Asamblea de Diputados; se lo dice una persona que viene de las entrañas de los gobiernos locales, fue tesorero y sabe el movimiento financiero que tiene que ver con esto", afirmó.

Agregó que, mientras en el Legislativo no haya un verdadero balance presupuestario, tanto él como sus sucesores se verán obligados a solicitar traslados de partida, pues el presupuesto que requiere esta entidad se ubica entre 160 y 250 millones de dólares.

Monto que, a su juicio, no representa ni el 10% del presupuesto general del Estado y se merecen por ser la "vitrina donde se generan las noticias" y se construyen las leyes del país.

Explicó que aún queda pendiente el pago de servicios básicos como agua, aseo, electricidad, telefonía e internet, la anualización del pago de la planilla del personal fijo, décimo tercer mes, contribuciones a la Caja de Seguro Social (CSS), inversión en equipos de tecnología, audio y vídeo y demás insumos que no fueron contemplados dentro del presupuesto.

Herrera ponderó que su administración en el mes de diciembre logró una reducción de 21 millones de dólares y, hasta la fecha, ha sido una de las más productivas que ha tenido la Asamblea con la aprobación de más de 60 proyectos de ley en tercer debate, pese a que el inicio de año fue un poco conflictivo.'



La diputada Janine Prado recordó al presidente Jorge Herrera que una de sus promesas al llegar a la presidencia fue reducir el número de funcionarios legislativos, pero sus peticiones presupuestarias indican que ha sucedido todo lo contrario.



Prado cuestionó que a diciembre de 2025 la Asamblea haya cerrado con 5,718 funcionarios, un incremento de 1,132 con respecto al mes de junio del mismo año, cuando la diputada Dana Castañeda salió de la presidencia con 4,586 colaboradores.



Según Herrera, el presupuesto del Órgano Legislativo debe oscilar entre 160 y 250 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas para 2026 aprobó $98 millones.

La diputada Janine Prado recordó a Herrera que una de sus promesas al llegar a la presidencia fue reducir el número de funcionarios legislativos, pero sus peticiones presupuestarias indican que ha sucedido todo lo contrario.

Cuestionó que a diciembre de 2025 la Asamblea haya cerrado con 5,718 servidores públicos, un incremento de 1,132 con respecto al mes de junio del mismo año, cuando la diputada Dana Castañeda salió de la presidencia con 4,586 colaboradores.

Ante la respuesta de Herrera, que dejó entrever que este personal pertenece al despacho de los diputados y confirmó lo dicho por el contralor Anel Flores sobre la contratación de más funcionarios con menor remuneración, la comisionada recalcó que los diputados tienen un tope de 20 mil dólares para 20 funcionarios, que, dividido entre los 71 diputados que conforman la Asamblea, no iguala el monto solicitado.