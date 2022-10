Ministerio de Gobierno y Cancillería, en constante inestabilidad durante gestión de Laurentino Cortizo

Durante el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se ha podido observar una inestabilidad tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como en el Ministerio de Gobierno (Mingob), en este último ya lleva cuatro ministros, mientras que en Cancillería tres.

De los 16 ministerios que integran el Gobierno se han realizado cambios de titulares en la mitad es decir ocho. Los motivos han ido desde decisiones personales, profesionales, diferencias internas y destituciones.

Además de los ministerios mencionados, durante su gestión, Laurentino Cortizo ha tenido que cambiar en Salud, Comercio e Industrias, Vivienda, Desarrollo Social, Seguridad Pública y Cultura.

En medio de toda esta situación incluso se ha cuestionado que hay dentro del Gabinete ministros intocables, pese a su mala gestión como los son el de Obras Públicas y Presidencia.

¿Pero que ha llevado a que haya tanta inestabilidad en política exterior y Gobierno?, expertos coinciden que ello se debe a la falta de liderazgo por parte del presidente de la República, que no ha establecido una agenda adecuada.

Al respecto el catedrático y abogado Miguel Antonio Bernal señala: “Es un reflejo de la ausencia de liderazgo de conducción y de institucionalización que le hace un daño terrible al Estado y a la ciudadanía, porque confunde la personalidad internacional en el caso de la Cancillería, pero lo más grave es que no dan explicación del por qué de las cosas, sino que dice se va fulana y viene mengana en una gala de ausencia de transparencia que debe caracterizar al Gobierno porque se trata de servidores públicos no se trata de una empresa privada, nosotros pagamos para que trabajen”

Recordó que esa ausencia de liderazgo también se ve cuando la población de forma unánime exige la salida del ministro de Obras Públicas, pero no hay cambio.

Plantea que el titular del MOP “le saca la lengua a los diputados, a la ciudadanía y sigue allí haciendo desastres en un peculado permanente”.

Por su parte el abogado Roberto Ruiz indica que: “Esto muestra una falta de liderazgo, cuando tú no tienen un liderazgo no vas a poder nunca a funcionar un Gabinete, cuando ves que la cabeza no está poniendo orden y empieza cada uno a hacer el trabajo por su lado, es lo que se dice donde no manda nadie, mandan todos”.

Agrega que: “Cada uno va cogiendo su agenda en forma particular. Tú vez que el Ministerio de Gobierno todavía no ha enfocado una política real, por lo menos con el tema carcelario, y en la Cancillería lo que escasea es una política exterior, pones canciller pero no les dices cuál es la política de Estado, cómo se va a relacionar con los restos de países y organismos internacionales, al no tener una línea cada canciller va y hace lo que le da la gana y la agenda se pierde por completo y de allí esos cambios constante, pero de nada sirve que cambies si no hay un programa de Gobierno que ellos puedan desarrollar”.

El jurista recuerda que cuando inició la gestión de Cortizo, el Ministerio de Gobierno se lo dieron al Molirena y no había línea directa, la Cancillería a un grupo que podría verse como los PRD’s antiguos que iban a manejar la política exterior, “pero cuando hablas del MOP, Comercio e Industrias y Presidencia son un combo de intocables que van a estar allí hasta el último día del Gobierno y van a aspirar que vicepresidente logre la Presidencia para ellos seguir gobernando”.

Hasta ahora en los únicos ministerio donde se han movido a su titular son: Presidencia con José Gabriel Carrizo; MOP con Rafael Sabonge; Educación donde está Maruja Gorday de Villalobos; Trabajo y Desarrollo Laboral, que es dirigido por Doris Zapata; Desarrollo Agropecuario a mando de Augusto Valderrama; Economía y Finanzas con Héctor Alexander; Asuntos del Canal a cargo de Aristides Royo y Ambiente dirigido por Milciades Concepción.

