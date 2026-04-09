Partido RM ya decidió por quien 'no' votar para nuevo Magistrado del Tribunal Electoral

Hace solo unos día de que el Pleno de la Asamblea Nacional (AN) declaró abierto el periodo de postulaciones para los ciudadanos interesados en ocupar los cargos de Magistrado Principal y Suplente del Tribunal Electoral.

En este sentido, el Partido Realizando Metas informó que aun no ha decidido por quién votar.

"Viene la próxima elección del nuevo Magistrado del Tribunal Electoral y nuestro partido aun no ha decidido por quién votar, pero sí por quien No votar", escribieron en su cuenta de X.

"Nos referimos a un candidato de pésima reputación que representan los mas oscuros intereses del fraude y la corrupción", subrayaron.

"Este es Ian Bailey ficha del ex Magistrado Eduardo Vádez y de Rómulo Roux", señalaron.

Adelantaron: "Prontamente se decidirá quien será el abanderado de Realizando Metas RM".

Aspirantes

Los aspirantes a estos cargos de alta jerarquía tienen que presentar sus solicitudes por escrito ante la Secretaría General de la Asamblea, especificando la posición a la que aspiran.

La hoja de vida actualizada, certificados de nacimiento, copias autenticadas de la cédula y diplomas universitarios cotejados con sus originales al momento de la entrega, son las constancias documentales que exige el Legislativo como parte del protocolo de transparencia.