Panamá
Partido RM ya decidió por quien 'no' votar para nuevo Magistrado del Tribunal Electoral
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No apoyarán a 'Ian Bailey ficha del ex Magistrado Eduardo Váldez y de Rómulo Roux', escribieron en su cuenta de X.
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Hace solo unos día de que el Pleno de la Asamblea Nacional (AN) declaró abierto el periodo de postulaciones para los ciudadanos interesados en ocupar los cargos de Magistrado Principal y Suplente del Tribunal Electoral.
En este sentido, el Partido Realizando Metas informó que aun no ha decidido por quién votar.
"Viene la próxima elección del nuevo Magistrado del Tribunal Electoral y nuestro partido aun no ha decidido por quién votar, pero sí por quien No votar", escribieron en su cuenta de X.
"Nos referimos a un candidato de pésima reputación que representan los mas oscuros intereses del fraude y la corrupción", subrayaron.
"Este es Ian Bailey ficha del ex Magistrado Eduardo Vádez y de Rómulo Roux", señalaron.
Adelantaron: "Prontamente se decidirá quien será el abanderado de Realizando Metas RM".
Aspirantes
Los aspirantes a estos cargos de alta jerarquía tienen que presentar sus solicitudes por escrito ante la Secretaría General de la Asamblea, especificando la posición a la que aspiran.
La hoja de vida actualizada, certificados de nacimiento, copias autenticadas de la cédula y diplomas universitarios cotejados con sus originales al momento de la entrega, son las constancias documentales que exige el Legislativo como parte del protocolo de transparencia.
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