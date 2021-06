Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU. visitará Panamá

La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, confirmó a través de sus redes sociales su visita a Panamá.

La funcionaria del gobierno norteamericano indicó que se reunirá con líderes regionales para discutir tema relacionados con la covid-19.

Igualmente, resaltó conversaciones para impulsar la democracia, la seguridad regional, además de profundizar los lazos económicos.

La gira programada del 27 al 30 de junio, también incluye a países como Paraguay y El Salvador.

Además de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, la comitiva de funcionarios norteamericanos estará conformada por la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., Julie Chung, el Subsecretario Adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Daniel Erikson; la Directora del Consejo de Seguridad Nacional para Centroamérica, Megan Oates; y el Director de Políticas y Planes del Comando Sur de Estados Unidos, General Rick Uribe.

Durante su viaje a Paraguay, la Subsecretaria Nuland y la delegación de Estados Unidos se reunirán con el Presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, para discutir la cooperación y abordar los desafíos que plantea la pandemia global y las formas de fortalecer la democracia en nuestro hemisferio.

En el Salvador, la delegación de EE.UU. se reunirá con el Presidente Nayib Bukele y otros líderes políticos para discutir la migración, la democracia y los objetivos regionales, publicó la Embajada de Estados Unidos en ese país.

En Panamá, se espera que la delegación se reúna con el presidente de la República Laurentino Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo, visiten el Canal de Panamá y se reúnan con el administrador de la vía interoceánica, agregó.

"Las reuniones se centrarán en proteger a los ciudadanos de la pandemia y su devastación económica, mitigar el cambio climático, profundizar los lazos comerciales, abordar los desafíos migratorios regionales y fortalecer la seguridad en la región.La subsecretaria Nuland y la delegación de Estados Unidos también se reunirán con ONGs ambientales y líderes en innovación", destacó el comunicado publicado por la Embajada norteamericana en El Salvador.

