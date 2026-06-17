Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 / Sudáfrica Estados unidos Chequia y Sudáfrica vive el juego minuto a minuto Publicado 2026/06/18 11:00:00 Jugadores de Sudáfrica. Foto: EFE Noticias Relacionadas 1 Maldito minuto 90 2 Bárcenas tras la caída ante Ghana: "Panamá no se ha rendido todavía" 3 El arriesgado y transparente 'look' de Ivana Knoll para el debut de Croacia en el Mundial 2026 4 Niños de Puerto Indio hacen realidad el sueño de vivir un Mundial de Fútbol 5 El arriesgado y transparente 'look' de Ivana Knoll para el debut de Croacia en el Mundial 2026 6 Portugal y Cristiano fallan en su estreno contra RD Congo Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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