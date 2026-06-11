Vamos desvincula a Zamora y Samaniego por aprobar aumento de planilla

La Coalición VAMOS decidió suspender a los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego como miembros del colectivo, luego de la controversia generada por la aprobación de traslados de partidas que aumentaban el presupuesto de la Asamblea Nacional, principalmente para el pago de planillas.

La decisión fue tomada por la Junta Directiva Provisional tras considerar que, hasta el momento, los dos diputados no han explicado de forma suficiente su actuación como integrantes de la Comisión de Presupuesto durante la discusión de estos movimientos de fondos.

Según el comunicado emitido por VAMOS, durante la revisión del caso se detectó que B/.4.2 millones ya habían sido trasladados a favor de la Asamblea sin pasar por una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto ni mediante el mecanismo de aprobación por silencio administrativo.

El colectivo fue enfático al señalar que no llegó al Órgano Legislativo para respaldar aumentos al presupuesto de la propia Asamblea. "VAMOS no llegó a la Asamblea para aumentar el presupuesto de la propia Asamblea", destacó la organización en su pronunciamiento.

La Junta Directiva informó además que iniciará el proceso interno correspondiente para evaluar la continuidad de ambos diputados dentro de la coalición. Aseguró que la transparencia, la rendición de cuentas y la coherencia forman parte de los principios que no están dispuestos a negociar.