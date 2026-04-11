El Frente de Abogados Colonenses (FACOL) expresó su “enérgico y categórico rechazo” a la intervención de la Contraloría General en diligencias de investigación del Ministerio Público, particularmente en fiscalías anticorrupción.

El gremio advierte que estas acciones constituyen una extralimitación de funciones, al interferir en procesos que, por mandato constitucional, corresponden exclusivamente al Ministerio Público.

Según FACOL, la actuación del contralor vulnera principios fundamentales como lo son la separación de poderes, la independencia funcional. el debido proceso y la legalidad de la prueba.

Además, alertan que estas intervenciones pueden comprometer la validez de las investigaciones y debilitar la institucionalidad democrática.

En el comunicado, los abogados de Colón exigen el cese inmediato de cualquier interferencia, además del respeto al marco constitucional, así como medidas para evitar que estos hechos se repitan.

Por otro lado, la Contraloría General de la República asegura que en ningún momento, funcionarios de esa institución ni el Contralor Anel Flores, han irrumpido en ninguna diligencia que adelanta el Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso.

La reacción de la Contraloría se da luego que la Procuraduría General de la Nación anunció, la noche el jueves, la apertura de una investigación penal por un hecho ocurrido en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde según aseguran se interrumpió una diligencia que involucraba a auditores de la Contraloría.

En ese sentido, la Contraloría explicó que la presencia de Flores en las instalaciones de la Fiscalía respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados por un período prolongado, superior a ocho horas, en el marco de actuaciones que generaban inquietud sobre el alcance y la forma de dichas diligencias.