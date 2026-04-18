Un adolescente de 17 años asesinó a cuchilladas a un hombre de 27 años, identificado como Samuel Samaniego, durante una riña.

El incidente se registró cerca de las 4:00 de la madrugada, en una vía conocida como la "Tumba Muerto", en el sector de Lajas, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Las investigaciones iniciales sugieren que la víctima y el agresor mantenían conflictos prolongados durante varios años.

Se informó que debido a la gravedad de las lesiones provocadas por las puñaladas el hombre falleció instantáneamente.

El menor involucrado en este homicidio fue aprehendido por la Policía Nacional (PN) en unos cuartos de alquiler, ubicados cerca de la escena del crimen.

A la fecha, la provincia de Panamá Oeste suma más de 18 homicidios.